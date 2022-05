Bizarrement l’affiche n’a pas fait recette alors que cette seconde manche des demi-finales des play-off allait être décisive.

Face à un adversaire venu à onze et développant un jeu très physique, les huit valeureux Aubelois n’ont pas pu forcer une belle malgré un premier quart-temps encourageant. Ils sortent des play-off de R2 et stade des demi-finales et devront reporter d’un an encore les espoirs de montée.