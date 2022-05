6h de Spa WEC: WRT a failli créer l’exploit mais gagne le LMP2

De plus, cette fois, l’équipe WRT a pu compter sur l’expérience acquise l’année dernière. "Pour nous, c’est la première fois où on retourne une seconde fois sur un même circuit en WEC. L’an passé, tout était nouveau. On se réjouit de voir les progrès que l’on a faits." Et des progrès, ils en ont fait, et pas des moindres! Car dès la reprise après un double drapeau rouge quelque peu inutile brandit par le directeur de course après un peu plus d’une heure de course, la WRT numéro 31 de Sean Gelael, Robin Frijns, René Rast a pris tout simplement la tête de la course, au nez à la barbe des LMP1.Soit devant les Toyota et autre Alpine ou Glickenhaus. Alors que, pour rappel, WRT se situe dans la catégorie en dessous, le LMP2.

Cette première place, l’équipage va la garder quasiment deux heures durant.Jusqu’à un troisième drapeau rouge brandi après une multitude de sorties, surtout au niveau du Speakers corner et le nouvel asphalte quelque peu glissant, avec une énorme coulée d’eau à cet endroit. Réduisant ainsi à néant une avance de 30 secondes. Une fois la course relancée, sur une piste en train de sécher, les LMP1 ont repris le pouvoir, la Toyota N°7 de Conway-Kobayashi-Lopez trustant la première place jusqu’à l’arrivée.

Heureusement pour Vincent Vosse et son équipe, le résultat est quand même de taille: ils font tout simplement un doublé dans la catégorie LPM2, la voiture 31 devant la 41. Et la 31 terminant même à la troisième marche du podium au classement général! De quoi rendre Vincent Vosse pour le moins fier de ses troupes, comme on a pu le voir au pied du podium où l’émotion était palpable au moment où la Brabançonne retentissait.