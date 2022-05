WEYWERTZ: Vilz, De Vuyst, Gross, Thomas, Ra. Boemer, Evens, Reuter, Gladieux, Rauw, Bungart, Schumacher, Y.Dederichs, M.Dederichs, Max. Heinen, Ro. Boemer, Dardenne, Jacobs, Sow, Wehr.

Absent: Mar. Heinen (suspendu).

Annoncé depuis plusieurs semaines comme possible finale dans la lutte pour le maintien, ce Weywertz-Beaufays aura des allures de tout ou rien pour les deux équipes.

"On devait gagner à Fize, on l’a fait, pour rattraper le match à Pontisse et avoir notre sort en mains contre Beaufays" , dixit le T2 wévercéen Antoine Evens, qui sait que beaucoup de choses ont changé depuis l’aller, lors de la grande première du duo De Vuyst – Evens à la barre des Jaune et Noir (avec un succès 0-1 de Weywertz).

"Ce dimanche, on veut gagner et on n’en parle plus. Pas besoin de regarder chez le voisin pour scruter les résultats des adversaires, ni de scouting de l’adversaire, nous étions déjà là à l’aller. Le moral et la confiance sont là."

Les Germanophones seront au presque au grand complet, exception faite du suspendu Markus Heinen, ce qui entraînera forcément des choix pour le staff.

"On a un onze en tête mais on le garde pour nous, on donnera le noyau des quinze sélectionnés samedi" , explique l’adjoint Evens. "Jouer à domicile sera quelque chose qui va aider, même si comme 90% des matches de P1, cela va se jouer sur des détails. Il faudra être concret dans les deux rectangles face à une équipe qui jouera crânement sa chance et a des armes offensives."

Descente: les possibilités

Au niveau des cas de figure possibles (en sachant que Pontisse, Jehay et Rechain sont relégués): il y aura un 4e descendant à désigner entre Geer, Weywertz ou Beaufays. Et éventuellement un 5e relégué (parmi les trois équipes citées et Sprimont B) si Huy s’incline face à Gosselies. Le 12e classé pourrait aussi éviter la descente si Mouscron n’a pas sa licence ou si au pire les Francs Borains s’en sortent dans leur tour final.

Les autres options: si le trio Geer-Weywertz-Beaufays demeure à égalité de points et de victoires, on pourrait avoir un tournoi triangulaire comme en 2005 (à l’époque avec Aywaille, Chênée et Elsaute) ou simplement un test-match. Dans tous les cas, l’average des buts ne compte pas.