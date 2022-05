Arbitre: M. Lousberg.

SPRIMONT B: Vandeloise, Fall, Camara, Bah, Daenen, A. et D. Keysers, Choupo, Balthasar, Ipanga, Cugnon, Sutera. À compléter par des U17 et U19.

Absents: Peharpré et Marion (suspendus), Moukoko, Lambrechts et Seck (D3).

ELSAUTE: François, D’Affnay, Deville, Ameur, Dohogne, Tossings, Dirix, Crosset, Counet, Fassin, El Abbadi, Tergui, Esposito, Di Nicola, Lefort, Piparo.

Absents: Williot (communion), Corman, Crosset, Roggemans et Filali (blessés).

Pour assurer définitivement son maintien, Sprimont B se doit de l’emporter. "S’il y a 5 descendants, nous ne sommes pas encore sauvés. On n’a donc d’autre choix que de jouer à fond. Il me manquera malheureusement des joueurs qui évolueront avec la D3" , explique le T1 Patrick Fabere. La 2e place assurée, les Elsautois aborderont cette rencontre sans aucune pression. "Avec la Coupe et le tour final, il faut gérer le programme chargé. Il y aura des rotations mais on jouera ce match sérieusement. C’est une question de respect par rapport aux autres équipes" , prévient son homologue Boris Dome.