THEUX BC: Baikry 2, Caro 13, Massin 8, Schimanski 15, Caubergh 20, Bousmanne 2.

En déplacement à Alleur jeudi soir, Theux aurait pu espérer revenir sur cet adversaire direct en cas de victoire. Mais à six seulement, Valenduc et Rondoz s’étaient ajoutés à la liste des absents, les espoirs s’amenuisaient…

"On peut être déçu car après un super-premier quart-temps dans lequel on domine défensivement, on craque logiquement physiquement en seconde mi-temps" , constate Sébastien Hella, le coach visiteur. Ses troupes menaient 6 à 19 après dix minutes et comptaient encore dix points d’avance à la pause.

"Mais chapeau à mes six combattants dont Bousmanne qui s’est aligné malade et Baikry, 16 ans, qui a tout donné contre une équipe adverse avec beaucoup d’expérience."