RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Krauth, Thonus, Niro, Stoffels, Kupper, Koonen, Najdawi, Akdim (?), Dohogne, Klauser, Lauffs, Stochkov, Mangaya, Pirnay, Bong, Diané.

Absent: F. Offerman est blessé.

Pour ce premier match du tour final pour la montée en D2 Amateur, Raeren-Eynatten accueille les Bruxellois du Crossing de Schaerbeek. Les Bruxellois ont terminé – comme Raeren-Eynatten – troisièmes de la D3 ACFF, mais dans la série A. Ce club de la capitale rêve secrètement de retrouver son glorieux passé. En Division 1 dans les années 70, il a été le dernier club (saison 1973-1974) de la carrière professionnelle de Roger Claessen, ex-attaquant vedette du Standard de Liège.

«Ce tour final, la cerise sur le gâteau»

Dans le camp raerenois, le coach Jonathan Negrin appréhende ce tour final, mais sans pression. "Nous sommes déjà satisfaits d’avoir accroché la troisième place du podium deux saisons d’affilée. Nous n’avions pas eu l’occasion de jouer le tour final la saison dernière, et celui-ci est comme la cerise sur le gâteau de notre saison. Cependant, le club ne nous met pas de frein et nous sommes des compétiteurs. Je pense que le futur entraîneur (Éric Vandebon) a envie de commencer à coacher à l’échelon le plus élevé possible" , avance le coach des Jaune et Noir.

Pour cela, c’est un peu l’épouvantail de ce tour final, le Crossing de Schaerbeek, qui se déplacera à Raeren ce dimanche. "J’ai évidemment vu des vidéos et pris mes informations. Ils possèdent un trio offensif de grande qualité. Le numéro dix possède des qualités qui sont au-dessus du niveau de la D3. Je pense que cette équipe s’appuie plus sur des individualités que sur un collectif bien huilé. Mes joueurs devront être à niveau dans tous les secteurs pour espérer passer un tour supplémentaire" , conclut l’entraîneur.