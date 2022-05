"On aborde ce dernier déplacement avec l’envie de gagner… tout en sachant qu’on joue contre les champions qui auront sans doute bien l’intention de fêter cela devant leurs supporters!" , pointe le coach Pascal Horrion. "Ils n’ont plus joué chez eux depuis qu’ils sont titrés donc on s’attend à une chaude réception."

Côté effectif, Nyssen et Pirson sont incertains, Hanus est remis après le choc à la pommette de la semaine passée.

"Julémont devrait jouer quelques minutes pour son dernier match avec nous" , conclut Pascal Horrion avant le dernier devoir de la saison.