FC LIÈGE: Debaty, Herman, Bustin, Lambot, Nyssen, Van den Ackerveken, D’Ostilio, Reuten, Rodes, Köse, Prudhomme, Bruggeman, Mouhli, Mouchamps, Lallemand, Perbet, Cavelier, Ronvaux, Besson.

Le premier rendez-vous des playoffs pour les Liégeois a lieu ce dimanche à Rocourt, face à Knokke. Des mini-abonnements pour cette dernière phase de championnat partent comme des petits pains, les joueurs sont plus motivés que jamais… Pas de doute, Liège veut retrouver le monde professionnel en rejoignant la D1B. Mais le club est-il vraiment prêt? Il semblerait que oui, même s’il reste quelques points d’interrogation, autour des installations notamment, qui doivent être prêtes rapidement, sans quoi Liège devra jouer au Stayen, à Saint-Trond. Analyse.

Le passé

Les Sang et Marine ont connu le football professionnel et l’élite durant plusieurs années. Même si l’on parle là d’une époque que les moins de… 27 ans ne peuvent pas connaître, le passé est bien là et on ne peut le nier. Revoir le plus vieux club wallon chez les professionnels rappellerait donc de bons souvenirs et ferait le plus grand bien au football francophone et liégeois. Ce dernier compterait donc trois clubs pros, comme c’est le cas à Bruxelles actuellement avec Anderlecht, l’Union St-Gilloise et le RWDM. Certes, Liège a retrouvé la D2 au terme de la saison 2007-2008 mais la structure du championnat belge était totalement différente.

Ce passé, les Sang et Marine doivent également s’en servir comme une leçon. Si Liège n’est pas remonté plus vite, c’est en raison d’erreurs qui ont été commises, privant l’Old Club d’une belle histoire à plusieurs reprises. Des supporters aux joueurs, tous ont souffert de la situation. Le club doit grandir lentement mais sûrement, tout en étant géré en bon père de famille, ce qui semble être le cas sous la direction actuelle.

L’engouement

Le RFCL a un public unique en Nationale 1. Lors de chaque rencontre à Rocourt, on compte pas moins de 2000 fans dans les tribunes et l’ambiance est inégalable à ce niveau. Lorsque les Sang et Marine disputent un match capital, l’engouement est d’autant plus important. Une montée attirerait probablement quelques centaines de fans en plus. De quoi permettre de remplir les nouvelles tribunes de Rocourt (ou presque), à condition que les résultats suivent à l’échelon supérieur, bien entendu.

La licence et le professionnalisme

Depuis l’arrivée de la nouvelle direction, le RFCL a perdu une partie de son côté familial pour laisser place à un certain professionnalisme, bien nécessaire pour grandir. Cependant, le club a tout de même conservé son identité. C’est en partie cette structure qui a permis au club d’obtenir directement la licence pour la D1B, alors que le stade de Rocourt s’adapte lui aussi petit à petit. Reste à voir si le club pourra continuer à vivre sans investisseurs étrangers à un échelon supérieur, chose qui semble inimaginable en D1B à l’heure actuelle.