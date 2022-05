DISON: le noyau définitif n’a pas encore été choisi parmi: Rico-Garcia, Courail, Dessaucy, Winandts, Vandebon, Demarteau, Teruel, Meunier, Legros, Clerbois, Habran, Zucca, Reuter, Orban, Leers, Merola, Godard, Salihi, Ustun, Manchigov.

Absents: La Delfa, Said et Ernens sont blessés.

Champion dimanche dernier contre Gouvy grâce à sa victoire 3-1, le Stade Disonais a l’occasion d’accrocher une ligne supplémentaire à son palmarès. Ce sera ce samedi soir, à l’Union Namur lors de ce duel entre champions de D3.

Les Namurois, sacrés champions en D3A avec 65 unités, loin devant Manage et le Crossing Schaerbeek, ont bouclé leur championnat avec 21 victoires au compteur. De son côté et pour rappel, Dison avait dû attendre l’ultime journée de championnat pour s’assurer du titre en D3B, devant Rochefort. Avec une fête qui a battu son plein, dimanche au Val Fassotte. "C’était une belle fête, dans une bonne ambiance. Et je pense que Gouvy était l’adversaire idéal dans ce cadre-là. Ils sont aussi très festifs" , sourit le coach, Jean-Sébastien Legros.

«Donner du temps de jeu à ceux qui en ont eu moins»

Ce week-end, ce sera sans aucune pression que les troupes disonaises aborderont ce nouveau rendez-vous, vu davantage comme une rencontre de gala. "Bien entendu, on prend ce match au sérieux mais il sera avant tout honorifique" , glisse l’entraîneur des récents champions. "J’en profiterai pour faire tourner le noyau et donner du temps de jeu à ceux qui en ont eu moins" , poursuit-il.

Ainsi, il est déjà acquis que David Rico-Garcia ne défendra pas les cages, puisque Dimitri et Habran et Sébastien Zucca joueront chacun une mi-temps samedi soir.