On la voyait venir depuis plusieurs semaines, cette fois on y est!

La "finale" de P4F entre Chênée et l’équipe B de l’Espoir Minerois aura lieu ce dimanche lors de l’ultime journée de ce championnat et n’aura rien de moins comme enjeu que le titre de champion. Et pour les hommes de Francesco Dell’Aquila, il s’agit déjà d’une victoire en soi. "Chênée a fait la course en tête toute la saison et nous ne les avons rattrapés que sur la fin" , rappelle le technicien de l’Espoir Minerois B. "Nous sommes donc très heureux de pouvoir disputer une rencontre pareille et nous allons l’aborder sans aucune pression. On va simplement tout donner et on verra si ça suffit ou pas."

Un test-match en cas de match nul

À égalité parfaite avec les Liégeois (65 points et 21 victoires chacun), les Rouge et Blanc devront en tout cas impérativement gagner s’ils veulent sabrer le champagne ce week-end. Car en cas de partage, les deux formations se retrouveraient quelques jours plus tard (vraisemblablement le jeudi 12 mai) pour un test-match sur terrain neutre. Et si les Chênéens venaient à l’emporter dimanche, ce serait évidemment eux qui empocheraient le titre. "Au vu de leurs parcours, les deux équipes mériteraient d’être championnes" , poursuit Dell’Aquila. "Malheureusement, ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. On va jouer toute une saison sur 90 minutes. C’est un cas de figure assez rare et, quoi qu’il arrive, c’est un match qui va marquer le parcours de mes joueurs et le mien."

À noter que comme lors des deux dernières rencontres, le coach pourra compter sur le gardien de la P2 du club Thomas Debante pour garder ses cages en l’absence de son habituel dernier rempart Jordan Velghe qui est blessé.