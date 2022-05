STER-FRANCORCHAMPS: Chandelle, Crespin, Arend, Boreio, Thelen, Cornet, Raskin, Karatas, Michel, Van Melsen, Tournay, Domken.

Absents: Viqueray, Calisgan et Simon (blessés). Piette, Restiglian et Gilis (suspendus).

Même si l’équipe de Ster-Francorchamps attend avec impatience cette fin de saison, elle ne bâclera pas son dernier match contre Geer. Une équipe visiteuse (11e avec 34 points) qui joue toujours sa survie en P1.

"Nous n’avons plus aucun objectif dans la compétition et mon noyau est plus que restreint. J’ai actuellement douze joueurs et la seule solution, que je n’apprécie guère, serait de cannibaliser le noyau de P4. Ce dimanche, je m’attends à un match engagé physiquement, celui qui le voudra le plus l’emportera" , commente le T1 sterlain, Vincent Heins, avant d’aborder cette ultime rencontre de championnat.