Arbitre: M. Joskin.

MELEN: Piron, Dumoulin, Franchimont, Leroy, Lambrechts, Memeti, Gonera, Henke, Lonneux, Bemelmans, Manteca, Crisigiovanni, Haydan, Palleschi, Scheffer, Bougnet? Gilles?

Absent: aucun.

LACALAMINE: Joiris, Volont, Hubert, Lufuankenda, Seewald, Bultot, Cloth, Gilles, Saviello, Errens, Meessen, Hossay, Krhlanko, Kamalandua, Remacle, Digregorio

Absents: Islamovic, Aritz, Legenvre (suspendus), Yildiz (légère blessure), Kudura (P2).

Après quatre belles saisons, Pascal Collin vivra sa dernière comme T1 de Melen ce dimanche. "C’est très particulier, mais je n’ai aucun stress. On a préparé ce match comme les autres, et on va essayer d’accrocher quelque chose."

Kelmis veut aussi finir en beauté avant de célébrer le titre avec ses adversaires. "L’équipe sera remaniée pour récompenser tout le monde. On a commencé la saison à Melen en Coupe de province, et on la finit à Melen. C’est une belle manière de boucler la boucle" , se réjouit le coach, Alex Digregorio.