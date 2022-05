Gauthier Liégeois (Aubel) a espéré disputer ces play-off…

Signé pas de chance pour Gauthier Liégeois qui n’a guère pu défendre ses nouvelles couleurs depuis son arrivée à Aubel il y a deux ans. "Après la première saison fortement amputée par le Covid, je me suis déchiré les croisés au début de celle-ci" , explique l’infortuné ailier herbager. "Je savais donc que je devrais encore patienter longtemps sur le banc. Néanmoins, opéré après un mois seulement et avec une revalidation qui se passait très bien, j’ai progressivement eu l’espoir de pouvoir disputer les play-off avec mon équipe. Mais si je joue au padel et pratique activement de la course à pied, je n’ai finalement pas voulu prendre le risque de remonter sur le terrain de basket tant ce sport de contact peut être rude."