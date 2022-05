Arbitre: M. Dridelli.

AUBEL: Beckers, Binot, Campo, Charef Y., Colling, Ernst, Hansen, Kerff, Lazzari, Monte, Pauporte, Remacle, Rexhepi, Roex, Smits, Van Hoof, Wangermez, Willem.

Absents: Boulton (suspendu), Charef A. (ménisque), Spits (raisons personnelles).

RECHAIN: Perazzelli, Meyer, Roche, Hofmann, Delchambre, Machiroux, Marlet, Ernst, Binet, Ben Sellam, Gerits, Barry + deux U19 à désigner.

Absents: Biduaya (blessé), Deraoui (suspendu), Kreusch (travail), Magnée (blessé), Xhonneux (études).

Aubel veut assurer sa 3eplace pour jouer le premier match du tour final à domicile. "Rechain est sans pression et dans une spirale positive. Nous jouerons pour gagner et ne pas lâcher la troisième place. Ce serait malheureux après autant d’efforts" , estime le T1 Tony Niro. Lloyd Van Aubel, le mentor rechaintois, espère que son équipe continuera sur sa lancée des derniers matches. "Nous sortons d’un 13 sur 18. Il faut terminer la saison du mieux possible."