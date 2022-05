Podium inespéré pour Bertrand Baguette

"À l’exception d’un bon warm up, nous avons pas mal souffert dès les essais, car nous n’avions pas les pneumatiques adaptés pour espérer faire un meilleur résultat" , commentait-il, avant d’ajouter. "Je suis soulagé de savoir que les deux pilotes sont sortis indemnes après leurs crashs impressionnants. C’était le plus important aujourd’hui. De notre côté, nous avons eu un peu de chance, ce qui nous a permis de terminer sur le podium. Nous savons surtout pourquoi nous n’étions pas dans le coup. Nous allons corriger cela pour Suzuka afin de retrouver la bonne pointe de vitesse qui nous manquait. Si ce fut un mauvais week-end en termes de performance, le résultat est là et c’est le plus important, même si la moitié des points seulement a été attribuée."