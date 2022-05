Johan Meens, seul coureur sur la Flèche ardennaise à avoir disputé... les Ardennaises, chez les pros

Au départ de la cité des Blancs Moussis, dimanche, Johan Meens fera d’ailleurs office d’unique participant à avoir disputé la trilogie professionnelle Amstel Gold Race – Flèche wallonne – Liège-Bastogne-Liège. Ainsi que, juste avant, la Volta Limburg Classic (1.1), véritable "mini-Amstel". Si l’escapade néerlandaise s’était relativement bien déroulée (48e de la Volta, 107e à Valkenburg), la traversée des reliefs liégeois lui avait moins réussi, se soldant sur deux abandons. "Après l’Amstel, je suis directement parti faire Paris-Camembert, le mardi, puis Besançon et le Tour du Jura. Or, en tant que première année pro, il m’aurait fallu quelques jours pour récupérer des 250 km de l’Amstel. J’ai enchaîné beaucoup de courses, d’heures de voyage, et je n’ai pas su assumer sur les Ardennaises. À chaque fois, au bout de 160 km, je n’avais plus d’essence dans le moteur. Je lâchais du peloton loin de l’arrivée. C’est décevant car ces deux courses me faisaient rêver. Mais il faut y être à 100%, ce qui n’était pas mon cas" , regrette celui qui avait connu meilleure destinée sur Liège-Bastogne-Liège Espoirs, en 2021: douzième, avec arrivée dans la Redoute.

Moralement touché, Johan Meens a retrouvé le sourire sur l’épreuve de Francfort, le 1er mai, où il fut échappé 110 km durant. "J’avais fait une semaine tranquille et ça s’était bien passé. Celle-ci, j’ai roulé normalement. J’espère être à nouveau frais dimanche mais, vu comme j’ai enchaîné en début de saison, je ne peux pas en être certain" , dit-il.

«Ce sera quitte ou double»

Ainsi, avant de s’attaquer à un parcours "extrêmement exigent, sur lequel le plus fort s’imposera,un point c’est tout" , le Hombourgeois ne se met pas de pression. "Et l’équipe ne m’en met pas non plus. Je ne me fixe pas d’objectif. Ce seront surtout des Espoirs, oui, mais certains comme Romain Grégoire ou Lenny Martinez (NDLR: deux des grands favoris, qui roulent à la FDJ) ont déjà le niveau WorldTour. J’espère être bien et donner le meilleur de moi-même. Si la forme est là, le résultat suivra." Le moral également. "Ce sera quitte ou double, pour moi: soit ma bonne prestation me fera du bien, soit ça ne va pas trop et je serai à nouveau moralement atteint."

Ce 8 mai, Johan Meens envisage deux scénarios de course. "Un groupe de 15 qui sort dès le départ, avec les bonnes équipes représentées, et qui va au bout. Si c’est le cas, j’espère y être. Ou ce sera plus une course d’attente jusqu’à Brume, avec une vraie finale débutant dans le thier de Coo."