Évolution du score: 10: 16-24, 20: 27-48 (11-24), 30: 47-67 (20-19), 40: 64-86 (17-19).

HENRI-CHAPELLE: Viellevoye 5, Henkens 1, Delhaes A. 14, Lahaye 28, Tandler 17, Lekeu 6, Remacle 15.

Henri-Chapelle dénombrait de nombreux absents pour ce dernier match de championnat. Laboureur retenu par ses études comme Manguette et Vronen, Arnaud Delhaes blessé à Jupille samedi (entorse), ils n’étaient que sept pour se rendre à Aywaille mardi soir.

"Même constat dans les rangs adverses puisque Pascal Chardon alignait des jeunes pour compenser les absences de plusieurs titulaires" , explique Fred Ledain, le coach capellois. "À la pause, l’essentiel était acquis et le reste n’était que gestion du résultat. Avec 70 points au classement et une seule défaite, nous aurions pu aspirer à un repos bien mérité mais une dernière échéance nous attend le 18 mai à Comblain pour le titre honorifique entre les deux champions de P2. Après une saison longue et éprouvante, j’espère que ce match ne sera pas celui de trop…"