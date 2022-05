Buts: D’Affnay (1-0, 1re et 2-0, 38e)

La partie commence de la meilleure des façons pour les Elsautois qui ouvrent la marque par D’Affnay dès la première minute (1-0). Sart réagit bien et les échanges sont équilibrés. Ce sont pourtant les Étoilés qui doublent la mise à la 38e par le même D’Affnay (2-0).

De retour des vestiaires, les visiteurs tentent de pousser mais n’arrivent pas à tromper la vigilance de François. Dans l’autre camp, Elsaute se crée aussi quelques occasions mais la concrétisation fait défaut.

"Je suis un peu déçu de mes joueurs car j’estime qu’on a eu beaucoup de réussite" , glisse le T1 elsautois Boris Dome. "Sart aurait mérité le nul à la pause. C’est une très belle équipe qui a proposé du foot. De mon côté, je reste sur ma faim mais comme on dit dans ces cas-ci, il n’y a que la qualification qui compte."

Malgré la défaite, le mentor sartois Fortune Modafferi se voulait positif: "On a rencontré une belle équipe et on lui a opposé une résistance honorable. On a livré un très bon match en trouvant les arguments pour répondre à Elsaute. On a ainsi montré qu’on était prêt pour aborder le tour final. C’est positif."

En demi-finale, les Étoilés affronteront Hombourg, tombeur il y a une semaine de Ster-Francorchamps (3-0). L’autre demi-finale opposera Aubel à Fize le 19 mai à 19h.