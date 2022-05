Aywaille: Alpha Olefs remporte le jogging des Kinkins, Samuel Dubois le trail (photos)

Samedi soir au jogging des Kinkins (Aywaille), 127 participants ont franchi la ligne d’arrivée. Et c’est Alpha Olefs qui s’est imposé, en 31’32’’, devant Grégory Gaspard et Jean-Pierre Baudinet. Côté féminin, Fanny Tilkin (dames) a été la plus rapide (34’43’’) devant Adèle Driessens (espoirs filles) et Olivia Beckers (espoirs filles).