Le parcours, qui développera entre 2,5 et 3 kilomètres, sera tracé dans deux prairies de la route Croix Maga, en face des installations du club de football – derrière les maisons qui sont à rue. "Ce sera très plat. Tout aura lieu dans ces prairies et dans deux sentiers agricoles, de 100 ou 200 mètres, qui les relient" , dévoile Pierre Di Marco, co-organisateur de l’épreuve avec Jean-Marie Romain, président de l’AC Soiron. Lequel mettre à disposition les installations footeuses: buvette, douches, etc. Quid d’éventuels obstacles posés sur le chemin des coureurs? "Ça, nous ne savons pas encore. Ce sera à voir avec Jérôme Gilbert, qui va nous aider, vu que c’est notre première fois." Une édition qui devrait en appeler d’autres: "Si le Challenge perdure, nous aussi" .

La veille, Pierre Di Marco, ancien footballeur sur la commune pepine et "supporter de Marvin Tasset" , aimerait mettre sur pied une initiation pour les enfants non-affiliés.

À noter qu’un cyclo-cross sera de retour sur le site de la caserne d’Amay.

Les dates du Challenge Henri Bensberg 2022

16/10/2022 Libramont

23/10/2022 Orp-Le-Grand

30/10/2022 Malmedy

1/11/2022 Amay

6/11/2022 Namur

13/11/2022 Banneux

20/11/2022 Soumagne

27/11/2022 Flémalle (Championnat de Belgique pour aspirants, élites 3 et masters)

4/12/2022 Hélecine

11/12/2022 Soiron

18/12/2022 Waremme