Un 1er Liège-Bastogne-Liège juniors, avant les cadets «d’ici deux ans»

Pourquoi se lancer ce nouveau défi? Parce que "dans les deux ans" , annonce le Blegnytois, "nous voulons avoir un Liège-Bastogne-Liège dans chaque catégorie." professionnels, espoirs, juniors donc et aspirants (qui roulent chaque printemps les ultimes bornes du tracé), il ne manque que les cadets. "Ce sera d’ici deux ans" , prévient notre interlocuteur. "Tous les âges pourront alors rouler sur nos épreuves prestigieuses."

Plateautrès belge

Avant d’introduire une demande pour devenir UCI et pouvoir ainsi accueillir plus de dix formations étrangères, "LBL juniors" se veut de niveau national. Au départ: 24 équipes (TigerRR, miné par la maladie, a déclaré forfait), pour 18 belges. Le VC Ardennes alignera Yannis Collignon, Estéban Sorli, Hugo Wertz, Johan Laverdeur, Mathéo Sgarlata et William Graff. Dans le peloton, on retrouvera les équipes Acrog-Tormans, Avia-Rudyco, Wapi, Flanders Color-Galloo, Maes Glabbeek, Chevigny, EFC, l’ECW et Sprint 2000.

Arrivée dans La Redoute

Le départ sera donné à 12h15 à Bastogne). Les coureurs iront vers Bertogne puis Houffalize (GPM 1, 13h34), Vielsalm, Wanne (GPM2, 14h28), Coo, La Vecquée (GPM 3, 14h59), Theux et arrivée au sommet de La Redoute (15h49).