Sans réelle surprise et malgré un dernier match où tout restait possible, c’est le BFDinant qui termine ce championnat en tête, avec 38 points soit 4 de plus que son dauphin Oreye chez qui il s’est imposé 3-5 en cloture de championnat.

Sauf surprise, ces deux équipes joueront en D2 la saison prochaine.

Derrière, après Sougné (3e), on retrouve les régionaux de SJSAubel , qui n’ont pas su trouver assez de forces vives pour leur ultime (très long) déplacement, au BVMont, du côté d’Yvoir.

Battus 5-0 par forfait, les Aubelois terminent cette saison avec 28 points, au pied du podium.Une quatrième place au terme de l’exercice 2021-2022 qui ne doit pas faire oublier que les gars de Saint-Jean-Sart ont longtemps été concernés par la course au titre.

Enfin, après des semaines plus difficiles, le Cosmos Stavelot a ponctué sa saison positivement avec une victoire 3-2 contre Marseille Wanze.Les Stavelotains (24 pts) sont sixièmes à deux unités de la troisième équipe régionale: la Team GSI Verviers (5e, 26 pts).

Rendez-vous la saison prochaine en D3 avec, d’ici là, l’une ou l’autre annonce "mercato" à venir.

À noter: le Cosmos Stavelot salue ses deuxième et troisième équipes, toutes deux championnes en P4.Le Cosmos B monte en P3, mais pas le Cosmos C (empêché par le règlement)