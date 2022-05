Le Top 6 dolhaintois, le ping qui rassemble (réactions et photos)

Justement, pour le club organisateur, Raymond Stabel précise: "On partait à l’aventure mais le défi est gagnant. Ce qui me touche, c’est de voir que tous les joueurs répondent présents. Par exemple, Mathis Douin a décliné sa sélection pour les championnats de Belgique mais pour le Top 6, il voulait absolument venir. Et puis trois joueurs, Romaric Nélis, Franck Destrebecq et Rudy Bolmain, ont porté haut les couleurs dolhaintoises."

La tenue de cette compétition majeure est le fruit d’un travail efficace mené par la ville de Limbourg pour remettre en état, en un temps record, le hall omnisports. L’échevin des sports Stephen Bolmain raconte: "Après les inondations, il a fallu résoudre tous les problèmes techniques comme évacuer les déchets, rendre opérationnelles les installations,… Une fois cette étape franchie, la relance sportive mais aussi sociale et culturelle peut avoir lieu grâce à la force du monde associatif…"

Et les rues de Dolhain sont remplies de voitures. Pas des épaves post-inondation. Mais des joueurs, sympathisants, curieux qui convergent vers ce premier gros événement en cœur de ville. Il y a du monde, on estime que 250 personnes sont passées dans le hall dans le courant de l’après-midi.

Et la symbolique est forte. C’est le ping qui se rassemble. C’est le cœur de Dolhain qui bat.

Le Top 6 en bref

TT Vervia

La coupe qui récompense le club le plus performant sur la journée finale du Top 6 va au TT Vervia. Bravo à Peissone Dumoulin, Loic Delnoy, Kevin Hardy, Patrick Deblon, Irman Dubric, Ludovic Lamberty, Bassam Berro et Maksim Thoumsin qui ont forgé cette réussite collective. Et si un prix devait être donné au club le plus actif au coin du bar, le TT Vervia serait un sérieux candidat…

Smash Robertville

Le Top 6 sous l’égide du TT Dolhain a vécu. La prochaine journée finale aura lieu au Smash Robertville. Pour ses 50 ans, le club du lac vous accueillera dans le hall omnisports de Malmedy le 1er mai 2023 pour ce qui sera la 34édition du challenge.

RCTT Montzen

Le club de Montzen fête ses 50 ans ce samedi 7 mai. Pour l’occasion, un tournoi des anciens est organisé dès 14h dans la salle La Montzenoise. Puis à 17h, ce sera la partie académique au cours de laquelle le club officialisera son titre de "royal". La soirée se poursuivra par une restauration autour d’un foodtruck.