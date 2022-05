Jérémy Perbet (Liège): «J’ai su répondre positivement aux critiques»

En effet, "Perbut" a essuyé pas mal de critiques à certains moments. "Quand je signe à Liège, on s’attend à ce que je marque énormément. Il a fallu du temps pour que les automatismes arrivent. Je suis toujours resté droit, sans jamais douté. Même si ma carrière est derrière moi, recevoir des critiques ne fait jamais plaisir. J’ai su répondre positivement, et le groupe aussi."

Durant les six prochains matchs, il a bien l’intention de continuer à montrer qui est le patron devant, bien entouré par ses coéquipiers. "Je ne suis pas rassasié. Je sais que je dois encore faire mieux. Si j’ai marqué autant jusqu’ici, c’est grâce à mes coéquipiers. Les ballons que je reçois depuis quelques matchs sont parfaits. Malheureusement, en début de saison, ce n’était pas toujours le cas. Même si j’ai aussi été parfois maladroit devant le but."

Dimanche, pour le dernier duel de phase classique, il a encore planté deux roses, montrant qu’il est un véritable renard des surfaces et qualifiant ainsi Liège pour les playoffs. "Nous nous étions mis en difficulté en perdant au Patro mais nous sommes restés sereins", dit-il, toujours humble. Les Sang et Marine ont vécu un samedi de rêve. "Un but de plus et nous étions champions… D’un autre côté, on se dit qu’avoir un véritable adversaire apportera un peu de piment. On ne nous a rien donné cette année. Etre champion réellement sera encore plus beau. Il faut toujours retenir le positif, comme le public qui nous suit."

L’heure d’un premier bilan a donc sonné. Positif bien entendu. "Nous avons grandi en tant qu’équipe. Nous sommes premiers alors que tout n’a pas toujours été facile pour nous. Par moments, nous n’avons pas réussi à enchaîner les victoires mais nous étions toujours soudés."

Mais le chemin est loin d’être parcouru dans son intégralité. "Il reste le plus important", conclut Perbut.