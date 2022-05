«Avantage à Optique Lecocq Dison pour le titre» estime Fred Thelen (Celtic)

Longtemps en tête, les Verviétois ont vécu une année 2022 plus compliquée pendant que Lecocq Dison signait une incroyable remontada .

Aujourd’hui, les deux équipes sont à égalité de points (38) et seul le match perdu par forfait par Ottoman fait pencher la balance en faveur des Disonais.

Ce vendredi 6 mai, les co-leaders jouent tous deux à domicile face à des équipes de bas de classement (Froggers Vaux pour Lecocq Dison, United Liège pour Ottoman Verviers).S’ils l’emportent de concert, ce sont les "Opticiens" qui seront sacrés et qui se hisseront en nationale.

Frédéric Thelen, actif au Celtic Aubel (5e place), estime que "les deux équipes sont solides et se valent.Mais Ottoman a eu pas mal d’absents cette saison et, a priori, ne voudrait pas forcément monter.Après avoir joué les deux équipes, je donne un petit avantage à Optique Lecocq Dison" dixit l’Aubelois.

«On ne visait pas la montée»

"Si nous finissons deuxièmes, nous féliciterons les premiers" sourit Momo Duran, d’ Ottoman Verviers . "Le titre, on n’y croit plus mais on aura passé une bonne saison.Et, comme dit dès le départ, on ne visait pas la montée.Par contre, certaines décisions nous ont porté préjudice…Et, sportivement, ma suspension (6 semaines) et celle de notre gardien (4 semaines) ont pesé lourd dans la balance" estime-t-il.

Cerise puis… bougies sur le gâteau?

Pendant ce temps-là, Optique Lecocq Dison a fait le job et s’est imposé 4-8 au Schreder Ans vendredi passé.Si Ottoman avait perdu des plumes à Aubel, le titre aurait déjà pu tomber.

"Le suspense ira jusqu’au dernier match" glisse Selim Tinik, l’entraîneur disonais qui souhaite "voir beaucoup de monde ce vendredi (21h) au hall omnisports de Gérardchamps.J’espère qu’on pourra fêter le titre à la maison.Le gâteau est prêt, il ne reste que la cerise à poser vendredi en championnat, puis peut-être les bougies le 20 mai si on remporte la finale de Coupe" conclut Selim Tinik.