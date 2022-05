Une montée à l’échelon supérieur que tout un club attendait depuis plusieurs années et qui s’est enfin concrétisée. "Cela fait six ans que nous sommes descendus en D3 et que nous voulions remonter. Ça a pris plus de temps qu’espéré, avec deux années Covid qui ont ralenti le processus, mais ça vient au bout d’une longue période de reconstruction avec les jeunes du club" , commente le nouveau président, Thomas Lejeune Debarre, à la tête du club depuis octobre dernier. Retenu à l’étranger ce week-end, il n’a pas pu participer à la fête dimanche à Maison Bois. "Mais j’ai évidemment été tenu au courant de l’évolution du match à distance" , poursuit-il.

Bragard et Gaye arrêtent leur carrière

Fier de ce titre, Thomas Lejeune Debarre l’est d’autant plus de la manière dont il a été acquis par les troupes d’Alex Humblet. "C’est une énorme fierté de voir que tous les joueurs de l’équipe première ont été formés au club. Cela montre qu’il y a du talent à Verviers" , souligne-t-il.

D’ailleurs, la volonté du comité est de poursuivre avec la même ossature la saison prochaine. "Il y a une longue tradition de ne pas transférer, à Verviers. Cela s’explique aussi géographiquement, car il n’y a pas beaucoup de clubs dans notre zone. Mais je ne ferme jamais la porte à une arrivée, peut-être qu’un jour nous devrons le faire." En attendant, le RHCV fera encore confiance au groupe en place. "Tous nos joueurs ont le niveau de la D2, au moins" , précise le président, informant par contre de deux arrêts. "Pierre-Alexandre Bragard et Geoffrey Gaye, qui ont 31 ans, arrêtent leur carrière." Quant au coach, Alex Humblet, si sa reconduction n’est pas (encore) officielle, elle est en bonne voie. "Notre volonté est de poursuivre avec lui, sur le long terme" , expose Thomas Lejeune Debarre. "L’écart entre la D3 et la D2 est grand et l’objectif premier sera le maintien, mais je suis convaincu qu’on peut mieux que cela" , ambitionne-t-il.

Un terrain qui n’est plus agréé

Mais pour cela, il faudra peut-être aller jouer… à Rocourt dans quelques mois. "Nos infrastructures ne sont pas aux normes pour la D2. On doit voir avec la fédération, fin mai, ce qu’il est possible de faire, éventuellement avoir une dérogation pour quelques mois. On a aussi des contacts avec la Ville de Verviers pour déterminer quelle aide elle peut nous apporter" , détaille le président, dont la volonté n’est pas du tout de déménager de Maison Bois, mais qui n’exclut pas d’évoluer ailleurs (à Rocourt) le temps de trouver une solution sur le long terme.