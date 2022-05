"Mon analyse sur cette saison difficile est en deux temps. Il y a les vingt premiers matches où on monte en puissance et puis les dix derniers où l’équipe pique du nez" , explique le bras droit de Vincent Heins (T1), Marcin Gdowski. "Notre objectif de départ était clairement de jouer le tour final et nos débuts étaient prometteurs. Par la suite, les soucis d’effectif ont débuté et avec eux, une baisse flagrante de nos prestations. Quand je vois ce qui se passe maintenant avec le groupe, je pousse un ouf de soulagement de ne pas devoir lutter pour un éventuel maintien."

«Un changement de mentalité dans le foot en général»

Le chef d’atelier de 42 ans met également le doigt sur un autre problème récurrent, la mentalité: "J’observe un changement de mentalité dans le football amateur et ce n’est pas toujours vers le positif. Je parle bien des joueurs en général, pas uniquement des miens. Je me rends compte qu’à présent, il faut presque s’excuser quand on fait sortir un joueur. On doit quasi prendre des pincettes pour expliquer nos choix et ça, c’est quelque chose qui ne me va pas."

Adjoint à Ster-Francorchamps depuis maintenant cinq ans, Marcin se veut malgré tout positif quand il s’agit de l’avenir. "Nous perdons pas mal de joueurs mais nous avons fait les transferts nécessaires pour pallier cela. Nous n’avons pas débuté cette saison avec un noyau suffisant mais nous ne commettrons pas la même erreur pour la suivante. Je peux déjà annoncer que notre objectif sera de participer au tour final."