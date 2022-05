Pierre Dirix: «Une chance pour Elsaute»

Face à Melen, alors que Pierre Dirix évoluait au centre de la ligne médiane, il a dû reculer en défense centrale suite à l’exclusion de Kévin Counet. Une polyvalence qui offre une solution supplémentaire à son coach, déjà "obligé" de faire redescendre d’un cran Julien Williot.

"De base, je suis un milieu de terrain mais j’ai déjà évolué en défense centrale quand j’étais plus jeune , explique le joueur né en 2004. Tant que j’évolue dans l’axe, c’est bon pour moi. Durant les vacances de Pâques, je suis parti faire du ski pendant une semaine avec l’école puis j’ai enchaîné avec le voyage rhéto à Ibiza. Depuis, j’ai retrouvé une place dans le groupe et j’étais même titulaire ce dimanche. On me fait confiance, c’est toujours bien d’avoir son nom sur la feuille de match. Pour une première année en senior, c’est top."

Avec un papa basketteur du côté de Welkenraedt et Henri-Chapelle (NDLR: Vincent Dirix était distributeur en 4e Nationale), Pierre aurait pu se tourner vers la balle orange mais il a choisi le football. "Petit, j’ai pratiqué plein de sports différents. J’ai touché à la gymnastique, à la natation, au volley-ball, au tennis et évidemment au basket durant un an. J’imagine que mon papa aurait aimé que je continue mais c’est pour le foot que j’ai accroché. Aujourd’hui, je pense qu’il est content de me suivre, même si ce n’est pas au basket."