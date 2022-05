Et c’est Anton Larsen (Isorex) qui est monté sur la plus haute marche du podium. Une victoire construite dès samedi, grâce à une échappée débutée dans les reliefs du plateau de Herve l’après-midi… et à son succès sur le prologue de la caserne de Saive en matinée. Le classement général se jouant à la place, et non au temps, ses chances étaient alors déjà grandes de s’imposer dans la hiérarchie finale. Lors du sprint massif, dimanche en bord de Meuse, sa troisième place a acté sa suprématie.

Et les coureurs du Vélo Club Ardennes? Ils ont eu "un bon comportement" , selon Vincent Halleux, qui les coachait tout au long du week-end. "Je suis satisfait car excepté Simon Dony, dont la préparation a été perturbée par le Covid, nos quatre autres coureurs ont accompagné les meilleurs sur chaque étape en ligne. Les places et écarts du CLM ont été prépondérants pour le général" , explique le Charneutois.

Dans l’étape de samedi, William Van Biene (28e) et Gaspard Kets (31e) sont arrivés dans le peloton pour la 5eplace. Alors que Dany Gabez, lui, avait tenté une échappée un peu plus tôt, dans la vallée de Val-Dieu.

Dimanche, tous sauf Simon Dony sont arrivés dans le peloton: William Van Biene, Dany Gabez, Kets Gaspard et Louis Marx.

Classement final

1. Anton Larsen (Isorex)

2. Ko Molenaar (Wielrzone Nederland)

3. Rens Schalk (WWV)

4. Arthur Van den Boer (AA Drinck Youg Lion)

5. Theodor Clemmensen (Isorex)

6. Luca Van der Veken (WWV)

7. Stan Smit (Wielrzone Nederland)

8. Renzo Moretti (Van Mossel Heist)

9. Lomme Van den Meerssche (Avia Rudyco)

10. Toon De Zutter (Van Moer)

49. William Van Biene (VCA)

50. Gaspard Kets (VCA)

61. Dany Gabez (VCA)

72. Louis Marx (VCA)

94. Simon Dony (VCA)