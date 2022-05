Au stade des demi-finales, les Herbagers vont donc affronter le leader au terme de la phase classique. "Autant prendre le plus gros morceau d’emblée" , confie Claude Ernotte, le coach d’Aubel. "Comme cela, on a l’occasion de peut-être créer une surprise en demi et continuer sur notre élan en finale… Et puis, quitte à être éliminé, il vaut peut-être mieux que ce soit par un futur champion."

Reste à voir dans quel état les troupes se déplaceront. Il y a en effet un gros point d’interrogation concernant Perin (entorse) et on sait que d’autres comme Gorlé, Bousmanne ou Benjamin Liégeois traînent des petits bobos. "Mais c’est un nouveau championnat qui démarre, on doit se transcender à chaque match" , conclut le T1.