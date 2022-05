Alors qu’on allait entamer les arrêts de jeu (2-2), les gars d’Éric Van Renterghem tentaient le tout pour le tout pour essayer d’arracher les trois points. Et c’est sur un long ballon dans le rectangle adverse que le jeune Tom Nondonfaz se télescopait avec le gardien adverse.

Touché à la nuque et saignant légèrement à la tête, il a dû être immobilisé sur la pelouse pendant plusieurs minutes en attendant l’arrivée des ambulanciers.

"On était sous le choc de voir un ami au sol et on voulait arrêter le match mais Tom nous a dit de continuer à jouer , explique Romain Stolsem, auteur de deux précieux buts dimanche. On s’est alors rassemblés avec le groupe et on s’est dit qu’on devait gagner pour Tom."

«Terminer le travail à Eupen»

Une détermination qui permettait aux Sartois d’obtenir un penalty dans les ultimes secondes, que Romain se chargeait de convertir avec beaucoup de calme. "Comme c’était le deuxième penalty du match, j’appréhendais un peu en ne sachant pas comment le gardien allait réagir. Finalement, j’ai décidé de changer de côté."

Un but que Romain voulait dédier à Tom, dont on recevait de bonnes nouvelles lundi. "Il a pu rentrer à la maison avec quelques points de suture et des douleurs mais rien de grave" , nous confirmait son coach, Éric.

C’est donc soulagés que les Sartois se rendront dimanche au FC Eupen B où ils devront terminer le travail. "On a retardé notre sacre d’une semaine mais il faudra rester sérieux jusqu’au bout , prévient le jeune Stolsem. On a vu avec Malmedy, que rien n’est acquis à l’avance." De fait, tout reste à faire à Eupen face à une équipe qui vendra chèrement sa peau.