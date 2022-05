Buts: Ernst (1-0, 54e), Lange (2-0, 65e; 3-0, 70e), Mahamud (4-0, 76e)

L’Espoir Minerois B devait l’emporter pour s’offrir sa fameuse "finale" à Chênée dimanche prochain, c’est désormais chose faite. "Je pense que dans les chiffres comme dans le jeu, notre victoire ne se discute pas" commente le mentor minier Francesco Dell’Aquila. Dans le chef du coach soironnais Christophe Romain, on admet la défaite: "On a tout simplement vu une équipe qui veut aller chercher le titre contre une équipe déjà qualifiée pour le tour final et qui se contente de ça." Les Rouge et Blanc se déplaceront donc à Chênée à égalité parfaite avec les Liégeois. Et la donne sera simple: soit l’une des deux équipes l’emporte et elle est sacrée championne, soit la partie se termine sur un partage et les deux formations se retrouveront quelques jours plus tard pour un test-match sur terrain neutre.

Cornesse B 7 – Soumagne B 2

Buts: Baudon (0-1, 19e), Demal sur pen. (1-1, 43e), Polizzi (1-2, 42e), Lenz (2-2, 51e; 3-2, 58e), Wydooghe (4-2, 66e), Cantera (5-2, 74e), Georges (6-2, 83e), Cantera (7-2, 85e)

Carte rougeà Soumagne B: Adam (70e, directe)

"Nous tenions à finir sur une bonne note à domicile et c’est chose faite " sourit le coach cornésien Raphaël Van Acker après le carton de son équipe.

Ent.Pepine B 5 – Bolland B 0 (forfait)

Une fête au village de Bolland aura eu raison du match de ce dimanche.