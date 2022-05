"C’est une superbe récompense pour tout ce groupe extraordinaire" se réjouit l’entraîneur de la formation féminine mineroise Stefano Senis, à la tête de l’équipe depuis trois ans. "Nous n’avons jamais revendiqué quoi que ce soit, mais on nous a vite collé l’étiquette de favoris et d’équipe à battre… On sentait que nos adversaires étaient particulièrement motivées contre nous, mais on n’a pas fait de faux-pas face aux concurrents directs."

Avec des bilans de quatre points sur six contre Bellevaux, Cointe et Manhay, La Minerie a assuré le coup tout en gagnant en confiance au fil des semaines. "Oui, il fallait rester concernés alors que le championnat, avec deux équipes qui ont abandonné (Dison et Ans-Montegnée), s’étalait sur une saison normale mais avec 10 équipes seulement.On a eu deux périodes d’un mois sans jouer, ce n’était pas facile."

Et d’ajouter: "Ce sacre, c’est aussi celui de la continuité car ça fait trois ans qu’on travaille ensemble et plus longtemps encore avec une bonne partie de l’équipe que j’avais déjà sous mes ordres au FCTrois-Frontières".

«Pensée pour Coco, Bob et les autres»

Pour Stefano Senis, ex-gardien emblématique du club pendant 12 ans, ce sacre avec l’Espoir Minerois veut dire beaucoup. "J’ai connu une montée en P1 via le tour final mais je n’avais jamais été champion" indique le coach Senis. "Après autant d’années dans ce club, je trouve ça beau d’enfin être sacré, ici, comme entraîneur.J’ai une pensée pour Coco (Grosjean), Bob (Formatin) et ceux qui ne sont plus là. Et ça me fait plaisir que l’Espoir Minerois redore ainsi son blason après des moments plus compliqués.Je tiens aussi à remercier ma famille qui me soutient malgré le temps que je consacre au football."

Stefano Senis, coach de l’EspoirMinerois. ©-Eda

La suite, pour l’Espoir Minerois, ce sera à nouveau la P1.L’équipe ne souhaite pas monter. "L’écart avec la D2 est trop important et les déplacements trop contraignants.On aura une belle P1 la saison prochaine et on visera la colonne de gauche avec ambition." Inutile de dire qu’à nouveau, les filles de La Minerie seront attendues, qui plus est avec leur nouveau statut de championnes en titre.

La photo des championnes

Debouts: Stefano Senis (T1), Jenna Homburg, Florian Scheen, Stephanie Dekens, Émilie Dubois, Christina Remacle, Faustine Fraikin, Magali Schrymecker, Manon Quadflied, Christophe Feyen (délégué)

Accroupis: Pauline Schmetz, Manon Lawaree, Caroline Brauwers, Dalya Netty, Cabuk Basak, Mélanie Demoulin, Audrey Welter, Manar Ezziani, Nath Botty, Giovanni Senis (T2).

Absentes: Natascha Wilden, Gwenaëlle Voisin.