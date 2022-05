Si nous ne sommes pas encore parvenus à assurer notre maintien, c’est sans doute à cause de notre premier tour qui fut extrêmement compliqué. On a été très souvent six ou sept aux matchs et cela s’est parfois fait ressentir dans le sens où nous manquions de fraîcheur et de lucidité dans les moments cruciaux.

Welkenraedt pourra-t-il reconduire son bail au sein de l’élite provinciale?

Le maintien est toujours envisageable, on a encore notre destin entre nos mains. Il suffit de gagner tous nos matchs! Après, notre calendrier n’est pas facile. Mais en basket, tout est possible jusqu’à la dernière semaine. On fera en tout cas tout pour se maintenir en P1.

La saison prochaine, tu restes à Welkenraedt quoi qu’il arrive?

En ce qui concerne la saison prochaine, j’ai donné ma parole et je reste à Welkenraedt pour une année supplémentaire. Si on est en P1, j’espère qu’on pourra vivre une saison plus "tranquille" tout en gardant cette bonne ambiance dans le groupe. Et si nous allons en P2, j’espère qu’on pourra remonter directement en P1 bien que certaines équipes se soient bien renforcées.