FC Eupen: le titre, cadeau d’adieu de Michaël Bricteux

"Michi, je le connais depuis qu’on a six ans puisqu’on jouait déjà à l’AS ensemble. C’est un gars que j’apprécie très fort car il a une mentalité exemplaire. C’est un team player, un joueur qui donne tout pour l’équipe, un gars unique" , explique son capitaine Dean Vanaschen. "Il a malheureusement eu beaucoup de malchance avec les blessures et a décidé d’arrêter. On est tous contents de lui offrir le titre pour sa dernière saison."

Ce dimanche, avant le match contre Walhorn, il a été fêté comme il se doit. Et malgré l’émotion du moment, il a su se reconcentrer et diriger sa défense de main de maître.

"On ne m’avait rien dit mais je m’y attendais un peu" , avoue l’intéressé. "C’est habituel ici quand des joueurs arrêtent. Ça fait plaisir et c’est touchant. Pendant le match, je n’y ai plus pensé et j’ai joué comme d’habitude, sans autres pensées. C’est juste au moment de sortir que j’y ai songé. Je me suis alors dit que c’étaient mes dernières minutes ici au FC Eupen."

Tirer sa révérence est un moment particulier, le faire sur un titre de champion l’est encore plus.

"Fêter un titre est l’objectif de tout joueur. Ici, c’est encore plus fort car j’arrête en fin de saison. C’est tout bonnement formidable. La fête va être longue, elle l’a d’ailleurs déjà été jeudi. Il me restera encore le match de dimanche prochain, qui sera réellement mon dernier. Il sera particulier, mais pas autant que celui de ce dimanche."

Le football mis de côté, notre jeune retraité va s’adonner aux autres sports qu’il apprécie: "Je vais me consacrer à la course à pied, au vélo et à la natation. Faire plus tard un triathlon est un objectif."