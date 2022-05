«Dommage de finir de la sorte…», regrette Alain Denoël (Herve-Battice)

Pour ce dernier match sans plus de réel enjeu sportif, Herve-Battice recevait l’avant-dernier. Une belle occasion d’accrocher une 12evictoire cette saison. Et pourtant, les joueuses locales éprouvaient les pires difficultés à contenir Henrard qui inscrivait la moitié des points de son équipe dans le premier quart-temps. Heureusement, David était dans un grand soir et permettait à ses couleurs de rester dans le match (16-18). Les Jaunes, coupables de nombreuses pertes de balle, perdaient leur basket au second quart-temps. Alleur se détachait à + 8 au repos. "Ce match a illustré toutes nos lacunes perçues cette saison, à savoir notre incapacité à écarter une défense, notre imprécision chronique à 6m75 et un QI basket défaillant" , constate le coach Alain Denoël.