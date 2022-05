Champion, Hombourg monte en P1: «On assumera» assure Michel Schwontzen

Mais Michel Schwontzen n’avait pas prévu qu’il coacherait… en P1. Depuis le mois de janvier, Michel Schwontzen ne rate aucune rencontre des Orange et Bleu. Il a évidemment travaillé à la constitution du noyau pour la saison prochaine. "On a gardé la majorité des garçons. Hormis le départ de Pierre Kever (NDLR: pour Minerois), nous avons transféré juste avec les frères Schonbrodt (Clément, d’Aubel B et Arthur, de Warsage). Je m’étais dit qu’on était paré pour la P2, mais Xavier (Stassen) m’a dit à cette époque qu’ils allaient aller au bout et être champions" , ajoute-t-il.

«La force de ce groupe, c’est le mental»

Une P1 qui sera un tout autre challenge pour une équipe qui a pris l’habitude de gagner régulièrement durant cette saison. "Ce sera la difficulté première. Il faudra voir comment ils vont réagir après deux ou trois défaites d’affilée. Il faudra juste préparer les gens différemment pour cette P1, qui sera forte. La force de ce groupe, c’est le mental. Je pense que tous ceux qui ont critiqué Hombourg ont tout simplement décuplé la force mentale de cette belle bande de potes. On fera notre possible la saison prochaine, et on assumera" , conclut-il.