Xavier Stassen, le coach d’Hombourg: «À l’image de l’équipe de France» (photos et vidéos)

Un titre qui va évidemment clouer le bec à beaucoup de détracteurs. "Les détracteurs n’avaient qu’à jouer comme nous. Je peux juste dire que derrière notre saison il y aura le mot “CHAMPION”.On a tellement ramassé cette saison comme critiques que je suis tellement content et heureux pour mon groupe.Je n’ai jamais critiqué une tactique adverse.Je suis un enfant du club et je suis tellement heureux d’offrir cela à mon papa Henri qui est président qui a eu les c… de mettre un gars de 29 ans à la barre.Je le remercie pour cela."

Cette dernière victoire contre Aubel B conjuguée aux défaites de Tilff à Trooz et surtout la surprenante défaite de Warsage à Trooz offre le titre à l’avant-dernière journée de championnat. "J’ai eu du mal à le croire.D’ailleurs, rien n’était prévu.On n’a pas les t-shirts.On pensait franchement fêter cela la semaine prochaine à l’Étoile Dalhem" , précise Xavier Stassen.En ce qui concerne la rencontre, celle-ci s’est transformée en simple formalité. "On a encore été solide. Le match d’aujourd’hui est vraiment dans la lignée de la saison.On a été efficace et on a réussi à faire le gros dos quand il fallait."

Une montée en P1 qu’il faudra assumer, même si avant cela il y a encore une échance qui est la coupe deProvince.Il y a deux semaines, les Hombourgeois pensaient qu’ils allaient devoir choisir entre la coupe ou le championnat. Le Championnat est dorénavant remporté… "La coupe est notre dernier objectif! On a éliminé deux équipes de P1 comme Fize et Ster-Francorchamps. Je n’aurai qu’une chose à dire: il faudra nous jouer" , conclut Xavier Stassen.

Le titre en bref

Congé ce lundi

C’est tout un village qui a fêté ce titre ce dimanche jusqu’on l’imagine aux petites heures.Dans l’euphorie de la victoire et du titre, certains joueurs ne fêtaient pas avec les autres et étaient occupés sur leur smartphone comme le milieu de terrain Maxime Bartholomé. "Je suis kiné et je prévenais mes patients de ce lundi matin que je ne saurais pas les recevoir" , rigole-t-il.Un déplacement de rendez-vous que son coéquipier François Dorthu confirmait. "J’ai fait pareil dans le vestiaire."

Pierre Kever

L’attaquant Pierre Kever a été charrié par ses coéquipiers pendant de longues minutes.En Effet, celui-ci ne profitera pas de la montée en P1, puisqu’il a déjà signé à l’Espoir Minerois.Cependant, tous les espoirs ne sont pas perdus pour Kever, puisque les Minerois vont jouer le tour final pour une éventuelle montée en P1.