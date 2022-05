Arbitre: Sacha Klein assité par Alessio Micalizzi et Raphael Torreborre.

Cartes jaunes: Wagemans, Sow, Heinen Mar., Rauw, Gross.

Buts: Licour (1-0 et 2-1, 1e et 23e), Sow (1-1 et 2-3, 28e et 70e), Rauw (2-4, 90e).

FIZE: Firquet, Mignon (87eGrommen), Reuter, Eyckmans, Renson, Ledure, Wagemans, Denruyter, Babitz (81eDamsin), Gallina, Licour.

WEYWERTZ: Vilz, Gladieux, Gross, Rauw, Bungart, Boemer Ro. (83eJacobs), Thomas (86eWehr), Heinen Mar. (75eBoemer Ra.), Sow, Heinen Max., Evens.

L’accession au tour final devait résulter d’une victoire fizoise. Cependant, Weywertz avait la possibilité de se conserver une chance de se sauver dans l’élite provinciale en cas de résultat favorable. Deux situations qui vont animer les débats durant ces 90 minutes tant déterminantes pour chacune des équipes.

Il n’a pas fallu attendre 40 secondes de jeu pour que Licour reçoive un bon ballon de Wagemans pour lancer les échanges. De quoi faire peur aux adversaires. Malgré cela, les multiples occasions offensives weywertztoises mettent à mal la défense Rouge et Bleu et c’est Sow qui égalise à la suite du cafouillage dans le rectangle.

Fize a pu compter sur un grand Firquet ce dimanche. Ce dernier a dû s’employer à plusieurs reprises pour que les siens puissent souffler. Sans ces différents arrêts, le marquoir aurait pu s’alourdir. Un match magistral du gardien fizois qui garde ses coéquipiers sur le droit chemin. Avec à la clé un plongeon digne des plus grands sur un penalty sifflé logiquement en début de seconde période. Malheureusement, quinze minutes plus tard, le portier visité n’a pas eu la main assez ferme et Rauw ramène son équipe à 2-2. S’en suit plusieurs actions germanophones, toutes dangereuses, et auxquelles 2 buts sont inscrits. Les Villersois n’ont tout simplement pas eu l’envie adverse. À la fin de la rencontre, Weywertz ressort gagnant et plonge Fize dans le doute pour la dernière de Thierry Deprez à domicile en championnat.

"Quel plaisir que de prendre ces trois points. Nous les avons gagné à la hargne et à l’envie. On a loupe quand même trop d’occasions. On est dominé par deux fois et on arrive à recoller au score, c’est une équipe avec beaucoup de caractère à laquelle on a eu droit aujourd’hui. On a une final à jouer dimanche prochain et on est déjà tourné vers ce match" , commentait Benjamin De Vuyst, le coach de Weywertz. Ce sera lors de la réception de Beaufays.