RBC WELKENRAEDT: Hofs 8, Finck 2, Herzet 7, Van Wissen 14, Leemans 8, Fyon 7, Delrez 7, Touette 8.

Dans la lutte pour le maintien, Welkenraedt loupe une occasion de prendre des points à domicile face à l’adversaire sans doute le plus abordable de sa fin de calendrier puisqu’il faudra maintenant aller à Alleur (leader) puis recevoir Spa B (quatrième).

"Mauvais match de notre part" , reconnaît sans détour le coach Gino Fortuna. "À partir du moment où un écart se fait, les têtes se baissent et les gars oublient le collectif. La défaite est logique au final!"

Déjà mené au terme du premier acte (18-22), Welkenraedt (privé de Mond et Lejeune) voyait son retard s’accentuer à la pause (33-45) et plus encore à la demi-heure (41-64). "On doit très vite se remobiliser" , prévient Gino Fortuna. "Le maintien est toujours en jeu et le nombre de rencontres à disputer diminue…"

La seule bonne nouvelle du week-end est que les concurrents directs Hannut et Sainte-Walburge sont battus aussi. Les positions restent donc inchangées dans le bas de tableau entre trois équipes qui vont batailler jusqu’au bout pour éviter le troisième siège éjectable de cette P1.