Cette fois, ça y est enfin! Les Verviétois atteignent leur objectif et accèdent à l’échelon supérieur.

Grâce à sa (très) large victoire contre Luxembourg ce dimanche, le Royal Hockey Club Verviers a validé son ticket pour la montée sans trop de difficulté. Mieux, il s’offre aussi le titre de champion, en passant devant Saint-Georges lors de cette ultime journée de championnat. "On savait avant le match qu’il y avait neuf chances sur dix qu’on monte, mais je voulais qu’on soigne la manière dans notre prestation" , résume le coach, Alex Humblet.

Si le score affichait déjà 0-9 en faveur des Verviétois à la pause, il s’est encore bien alourdi par la suite. "Secrètement, j’avais l’objectif qu’on franchisse la barre des 100 buts à la fin du championnat" , note-t-il. C’est désormais acquis, avec 101 réalisations au total. Mais au-delà de ce chiffre affolant, c’est surtout la montée en D2 que retient tout un club. "On a tout mis en place pour y arriver. On s’est entraîné plus vite, plus fort tout au long de la saison et je n’oublie pas non plus l’apport des trois joueurs revenus de l’Old Club. Je suis vraiment fier du groupe et ce titre, nous sommes allés le chercher. Je dis toujours qu’il n’y a pas de hasards, mais que des rendez-vous" , philosophe le coach des champions, qui n’a pas (encore?) prolongé à la tête de l’équipe pour la saison prochaine. "Ma volonté est de poursuivre mais il faudra voir avec le comité quelle sera sa volonté.Mais d’abord, on va profiter puis se reposer.Ensuite, on pensera déjà à se remettre un objectif" , indique l’entraîneur des Verviétois.

Après leur succès à Arlon, les hockeyeurs verviétois étaient attendus du côté de Maison Bois pour fêter leur titre et leur montée en D2 dimanche en début de soirée.