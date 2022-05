Cartes jaunes: Kopp, Schoonbroodt, Dalkenne, Custinne, Lejeune, Heindrichs.

Carte rouge: Leufgen (2e jaune, 93e).

Buts: L. Pirnay (1-0, 8e), Y. Kopp (1-1, 38e), M. Schoonbroodt (1-2, 60e), R. Stolsem (sur pen. 2-2 et sur pen. 3-2, 74e et 95e).

SART B: Ramet, Dalkenne (70e Geiebenne), Deldime, Lejeune, Stolsem, Evrard, Bruyère, Custinne, Louis, Pirnay (46e Herman), Jacquemin (50e Nondonfaz, 90e Bourguignon).

MALMUNDARIA B: N. Leufgen, Heinen (50e Beauvois), Schoonbroodt, E. Antoine, Steffens (20 P. Antoine), Dewalque (46e Heindrichs), Kopp, M. Antonello, (78e Philippin), A. Antonello (60e Akar), Leufgen.

Sart B rêvait de fêter son titre de champion à la maison, devant ses supporters, mais la fête n’a pas eu lieu. Non pas parce que les Sartois n’ont pas rempli leur mission mais parce que, dans leur duel à distance, Bellevaux a aussi gagné contre Eupen. Et c’est chez ce dernier que les actuels leaders de la série devront aller chercher le point qui leur manque.

Mais que ce ne fut pas facile pour les Sartois qui n’ont arraché leur victoire que dans les arrêts de jeu grâce à un penalty discutable (95e) et après plus de 20 minutes d’interruption suite à la blessure du jeune Nondinfaz, finalement évacué en ambulance.

«Penalty inexistant»

Face à des Malmediens qui avait promis qu’ils ne viendraient pas en touristes, les débats ont été acharnés. Et si le but rapide de Pirany (8e) laissait pensait à une victoire facile des locaux, c’était sans compter sur la détermination des jeunes gars de Nicolas Léonard, qui revenaient dans le match grâce à un joli coup-franc de Kopp (38e). "Ce n’était pas notre meilleure première mi-temps de la saison , reconnaît Éric Van Renterghem. On a bien repris dans le 4e quart d’heure mais on encaisse le 1-2 sur notre période de domination."

Sur une frappe de 20 mètres de Schoonbroodt, le ballon glissait des mains de Ramet pour finir dans les buts. Si les Sartois poussaient sans trop de réussite devant, il leur fallait un penalty pour égaliser (74e). Romain Stolsem ne tremblait au moment de le convertir, comme sur celui obtenu dans les arrêts de jeu. "C’est un penalty inexistant , peste le coach des Dragons. Ce match aurait dû se terminer sur un 2-2 qu’on méritait amplement. Je suis vraiment fier de mes joueurs."