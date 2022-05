Arbitre: M. Counen

But: Tudisco (16e 1-0)

Cartes jaunes: Katzenburg; Boulton

UCE LIEGE: Santamaria, Grava, Dabeye, Rentmeister, Olivier, Katzenburg, Mazouze, Namotte (82e Camara), Tudisco, Crits (90e+1 Schroeder), Ngieme

AUBEL: Beckers, Remacle, Charef (45e Wangermez), Willem, Spits, Ernst, Colling, Hansen (56e Van Hoof), Binot (71e Pauporte), Campo (80e Rexhepi) Boulton

Aubel s’est incliné par le plus petit des écarts ce dimanche du côté de l’UCE Liège, face à une équipe que les Aubelois pourraient peut-être recroiser d’ici peu de temps, dans le cadre du tour final. "On a vu aujourd’hui la différence entre l’UCE, une équipe qui a l’habitude de jouer régulièrement le haut du classement et les rencontres du top, et Aubel, qui les découvre et qui jouait la queue depuis plusieurs saisons" , analysait après coup l’entraîneur aubelois, Tony Niro. "L’UCE nous a donné une leçon au niveau de l’impact dans les duels, de l’agressivité positive et de la gestion d’un match, surtout en première mi-temps, où nous n’y étions pas."

De fait, il n’y en avait que pour les visités en première armure. Tudisco ouvrait le score sur une belle frappe croisée dès la 16e minute et Aubel aurait pu rentrer au vestiaire avec plusieurs buts de retard, tant les locaux ont multiplié les situations dangereuses aux abords de la cage de Laurent Beckers. "Mon seul regret, c’est qu’on leur donne le but en voulant trop bien ressortir le ballon à partir d’une relance de mon gardien. Il faut être capable de mieux choisir les moments où on tente de rejouer et ceux où on doit verticaliser" , enchaînait le mentor des Vert et Blanc.

Montée de Wangermez

Après la pause, Tony Niro misait sur l’expérience de Pierre Wangermez pour stabiliser son arrière-garde et les débats étaient beaucoup plus équilibrés. Les occasions se faisaient plus rares. L’UCE gérait son avantage pendant qu’Aubel poussait pour recoller au score, en vain, malgré une grosse opportunité à la 80e minute.

Tony Niro se montrait positif dans la défaite. "J’ai félicité mes joueurs pour leur deuxième mi-temps, qui était nettement meilleure. C’est dans ce genre de duel qu’une équipe grandit. La défaite est enrichissante si on parvient à en tirer les bons enseignements. Mon groupe sait maintenant à quoi s’attendre lors du tour final, où il n’y aura que des matches de ce genre à jouer" , concluait le technicien aubelois, loin d’être abattu par cette courte défaite.