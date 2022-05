Arbitre: M.El Aayachi

Carte rouge: Restiglian (56e, 2j.)

Cartes jaunes: Gilis, Piette.

Buts: Turco (1-0, 2e), Doutreloup (2-0, 12e), Michel (2-1, 36e), Lindemann (3-1, 45e), Vieira (4-1, 59e).

BEAUFAYS: Dehecq, Bosson (67eNana), Carvalho, Esposito, T.Turco, Temsamani (77eFourny), Vieira, Dallemagne (80eF.Turco), Doutreloup, Lindemann, Matafadi (86eHaleng).

STER: Arend, Raskin, Cornet, Van Melsen, Michel, Thelen, Gilis, Karatas, Restiglian, Piette (62eTournay), Boreio.

Battu en match de coupe cette semaine (contre Hombourg), c’est un Ster démobilisé qui se déplaçait à Beaufays.

Une partie qui débute de la meilleure des manières pour les locaux qui ouvrent le score à la deuxième minute. Thibaut Turco reçoit un bon ballon dans le rectangle et pousse le 1-0 au fond. Beaufays continue son pressing et à la 12e, Julien Doutreloup envoie son coup franc dans le plafond pour le 2-0. À la 36eet à la surprise générale, les Sterlains réduisent l’écart à 2-1. Simon Michel profite d’une bourde défensive pour glisser le ballon dans le but. Un premier acte qui se termine par un penalty sifflé à la 45eau profit des visités. Fabrice Lindemann prend ses responsabilités et inscrit le 3-1, score à la pause.

"J’ai un énorme problème d’effectif, je ne sais même pas mettre 15 joueurs sur la feuille de match. Au niveau de P1, je trouve ça scandaleux. Le pire c’est que j’en aurai encore 3 de moins la semaine prochaine. Il est temps que la saison se termine" peste le coach sterlain Vincent Heins.

La seconde période débute mal pour les visiteurs qui se voient réduits à 10 à la 56e. Julien Restiglian reçoit sa deuxième jaune et doit quitter le terrain. Une situation dont profitent les hommes de Patrick Courtois, le T1 belfagetain, pour inscrire le 4-1 à la 59e.

Cédric Vieira termine un beau travail d’Édouard Matafadi et place les Vert et Blanc sur le velours. Monsieur El Aayachi siffle la fin de la partie sur ce score sans appel de 4-1. Résultat permettant à Beaufays d’y croire dans sa course au maintien.