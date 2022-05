Cartes jaunes: Marion, Fall, Peharpe, Choupo, Seck, Materne, Drèze.

Buts: Marion (0-1, 14e ), Vigil (1-1, 19e), Keysers (1-2, 34e ), Docquier (2-2, 52e ), Lambrechts (2-3, 78e ), Vigil (3-3, 90e ).

GEER: Kuhne, M. Philippe, Grosdent, Olivier, Fadda (85e Vervoort), B. Philippe, Materne (85e Delvaux), Henquet (88e Ballet), Vigil, Docquier, Mulowa (70e Drèze).

SPRIMONT B: Peharpe, Lambrechts, Marion, Fall, Daenen, Bah, Camara, Keysers (80e Ipanga), Choupo (88e Balthasart), Moukoko (65e Cugnon), Seck.

Le coach sprimontois était mitigé à l’issue de la rencontre. "Nous n’avons pas joué comme d’habitude. Geer y a mis tout son cœur, avec beaucoup d’envie et d’agressivité. C’est légion en première provinciale où on voit des longs ballons et où il faut gagner les duels. Or, nous avons essayé de ne pas prendre trop de risques. Par contre, sur le dernier but de Geer, le juge de touche lève clairement son drapeau pour signaler un hors-jeu. Et sous la pression des supporters et des joueurs geerois, M.Deckers revient sur cette décision et accorde le but. C’est du jamais vu. S’ils ne sont pas capables d’assumer leurs décisions, ils ne doivent pas être arbitres. Malgré cela, le point engrangé devrait s’avérer suffisant pour assurer notre maintien. Même si des surprises venant des étages supérieurs restent toujours possibles, notamment avec les Francs Borains."