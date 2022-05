Carte jaune: Samray.

But: Binet (1-0, 44e).

RECHAIN: Perazzelli, Machiroux, Kreusch, Roche, Hofmann, Delchambre, Marlet, Ben Sellam, Gerits, Ernst, Binet (90e Meyer).

MALMEDY: Errens, Jacob (77e Krings), Samray, Cassoth, Simon, Gollac, Kivrak, Dupont, Le Bohec, Dethier, Masset (54e Oury puis 70e Melchior).

Défaits 2-0 à l’aller, les Rechaintois, qui tenaient à prendre leur revanche face à Malmedy ce dimanche, se sont imposés sur le plus petit écart grâce à un but de Cyril Binet.

"On voulait remporter ce dernier match à domicile. Mes gars ont joué avec beaucoup d’intensité, surtout en première période" estimait Lloyd Vanaubel, le mentor de Rechain, au terme de la rencontre.

Il y a peu d’occasions de part et d’autre en début de rencontre. Sur un terrain sec et rebondissant, les deux équipes commettent beaucoup de déchets techniques et de mauvaises passes.

Une minute avant la pause, le rechaintois Juan Gerits est lancé en profondeur sur son flanc droit. Son centre est repoussé par la défense dans les pieds de Cyril Binet au grand rectangle. Celui-ci ne se pose pas de question, et sa reprise de volée termine au fond. Le score, mérité, est de 1-0 à la mi-temps.

Les Malmédiens se montrent plus entreprenants en seconde période, et se créent de réelles occasions. Touché à la tête lors d’un duel aérien 3 minutes plus tôt, le jeune Mathieu Oury, rate l’immanquable au petit rectangle à l’heure de jeu. À la 67e, c’est Gollac qui est l’auteur d’un somptueux retourné acrobatique, mais le gardien Perazzelli est à la parade. La dernière occasion de Samray, à la 85e sera repoussée par la barre transversale.

« Après une très mauvaise première mi-temps, mes joueurs ont été un rien plus combatifs en seconde. Il était difficile de trouver de la motivation pour ce match sans enjeu » regrettait Selatine Deniz, le T1 malmédien.