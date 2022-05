RBC PEPINSTER: Deblond 8, Hanus, 0, Maucourant 30, Halkin 14, Pirson 13, Delsaute 3, Maréchal 3, Nyssen 12, Roosen 10.

Disposé en défense man to man, Pepinster a très mal démarré (14-3) à Aarschot. "On passe très vite en zone et on conserve ce dispositif les 36 minutes suivantes" , explique Pascal Horrion, le coach pepin. "Les adversaires n’ont pas trouvé de solutions en attaque. De notre côté, nos ailiers ont été dominants. Bonne prestation aussi de Deblond en distribution. Nyssen a pu refaire un match plus abouti après une semaine compliquée puisqu’il a dû faire l’impasse sur l’entraînement de jeudi suite à des douleurs multiples au niveau de sa jambe opposée à sa blessure."

Cette victoire permet à Pepinster de passer définitivement devant Liège, Spa et Louvain. À noter que Julémont était bloqué à l’infirmerie alors que Hanus s’est blessé au second quart-temps. "Un gros contact au niveau de la pommette, sans doute une petite commotion" , détaille son coach.