Cartes jaunes: Jo. Jadot, Raskin, Kupper, Najdawi.

Buts: Jo. Jadot (36e, 1-0), Kersten (49e, 2-0), Bong (60e, 2-1 pen.).

OPPAGNE: Mazzara, T. Paquet, Jé. Jadot, R. Bonjean; Kersten, Polis, Nzembo, Raskin, Dandoy; J. Paquet (87e, Kurbali), Jo. Jadot.

RAEREN-EYNATTEN: Krauth, Kupper, Stoffels, Niro; Klauser (79e, Akdim), Lauffs (69e, Diané), Pirnay (63e, Mangaya), Stochkov, Dohogne (71e, Najdawi), Thonus; Bong (75e, Mauel).

La donne était simple avant d’entamer la dernière rencontre de la saison. Oppagne devait l’emporter et dans le même temps espérer une victoire de Marloie à Huy pour prolonger son bail en D3. On sait ce qu’il en est advenu, Oppagne retrouvera la P1 après quatre saisons à l’étage supérieur.

Assurés de leur troisième place, les Germanophones ne sont pas venus en victimes consentantes, eux qui entameront le tour final le week-end prochain. C’est ainsi que, dès la mise en jeu, Bong sollicite Mazzara. Raeren prend le match en main et un second essai de Klauser sollicite à nouveau le portier gaulois. Oppagne entre ensuite dans la partie avec une première tentative de Dandoy suivie d’un tir de J. Paquet qui échoue de peu à côté. Il reste un peu moins de dix minutes en première période quand les Bleus trouvent l’ouverture à la faveur d’une action limpide. La seconde période démarre sur les chapeaux de roue pour l’équipe locale avec une première tentative pour Jo. Jadot qui échoue sur le jeune portier Krauth. Ce n’est que partie remise puisque deux minutes plus tard, Kersten réussit à faire le break. Le reste de la partie sera moins animé et, si on retire la réduction du score sur penalty, les occasions franches de chaque côté seront peu nombreuses. Cette dernière victoire ne suffira donc pas: l’annonce de la victoire de Huy viendra quelque peu doucher la satisfaction d’avoir décroché un succès mérité.

"Notre place au classement était figée. Depuis cinq rencontres nous jouons en roue libre et il est parfois difficile de trouver la motivation et de garder les gars concernés. Les retours de Pirnay et Klauser, deux titulaires indiscutables sont importants dans l’optique du tour final que nous aborderons avec un groupe au grand complet" , commentait Jonathan Negrin, le coach de Raeren-Eynatten.