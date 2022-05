Buts: F. Rings (1-0, 30e), J. Pirard (2-0, 60e), F. Rings (2-0, 70e).

Pour ces deux équipes du bas du classement, c’était le match le plus important pour éviter la dernière place. "On a été volé ces dernières semaines et les joueurs voulaient une victoire , se félicite le coach de Faymonville, Frédéric Mathar. On essayera d’aller chercher un point à Malmedy comme ça je pourrais partir l’esprit en paix." Son compère de Jalhay B, François Mister reconnaît que son équipe "passe une fin de saison compliquée. On n’était qu’à douze sur la feuille du match."

Chevron 1 – Stavelot B 1

Buts: P. Hansenne (1-0, 65e), C. Gillet (1-1, 85e).

Chevron, qui a dit adieux à la lutte pour le titre, n’a pas réussi à faire mieux qu’un nul contre les Stavelotains. Ces derniers, avec trois Ziant sur le terrain, ont fait mieux que résister. "Cela nous tenait à cœur de montrer qu’on n’est pas à la place où l’on devait être , se réjouit le jouer-coach Michaël Ziant. Ce point me fait d’autant plus plaisir car ils sont venus prendre deux de mes joueurs qui devaient normalement rester."

Lontzen B 2 – Spa B 1

Buts: J. Klinkenberg (1-0 et 2-0, 20e et 47e), A. Gligo (1-1, 53e).

Le coach des Spadois, Jack Depreitere, était furax sur l’arbitrage. "C’était le même qu’au match aller, quelqu’un du club. Lontzen a donc joué à 12. C’est dommage car on a dominé le match." Un point de vue que ne partage pas Marco Krickel. "À mes yeux, notre victoire est méritée. Malgré les absences et avec seulement douze joueurs, on a eu la mainmise sur le match qu’on aurait d’ailleurs dû tuer plus tôt. Je suis vraiment fier de l’équipe."

Ster-Francorchamps B 1 – Honsfeld B 1

Buts: N. Fickers (0-1, 10e), T. Busch (1-1, 70e).

"Honsfeld marque sur sa toute première occasion puis on pousse et on parvient à égaliser. À la fin, on aurait même mérité de gagner , estime le coach sterlain, Maxime Brant. À Bullage dimanche, l’objectif est de se faire plaisir et de faire plaisir à ceux qui ont moins joué." Pour Raymond Heiners, "chaque équipe a eu sa mi-temps. Nous la première, où l’on a deux occasions franches, et eux la deuxième où ils ont eu aussi des possibilités. J’estime donc que le nul est tout à fait logique."

Amblève B 0 – Bullange 1

But: M. Jouck (0-1, 50e).

Amblève a dominé la première période mais a manqué un penalty qui aurait pu changer le cours du match. "Mon gardien fait l’un des plus importants arrêts de la saison , estime le coach de Bullange, Raphaël Lognoul. J’avais décidé de ne pas parler de tactique à mes joueurs après le match raté de mardi. Je leur ai juste demandé de l’orgueil et du caractère. Et j’ai vu une belle réaction de leur part. Maintenant, on a notre sort entre nos mains et si l’on gagne contre Ster B, on se qualifiera pour le tour final"

Bellevaux 4 – Eupen B 2

Buts: H. Lambertz ‚csc (1-0, 10e), J. Nsumbu (1-1, 20e), M. Monville (2-1, 25e), L. Bolmain (2-2, 60e), B. Hugo (3-2, 65e), S. Jansen (4-2, 88e).

« Je n’avais pas envie que Sart soit pas champion cette semaine , dit d’emblée Raphaël Solheid. Aujourd’hui, j’ai reconnu mon équipe qui a été incroyable. » Le mentor de Bellevaux veut croire au titre jusqu’au bout. « Il nous reste un match et j’espère qu’Eupen va jouer le jeu. » Andy Malmendier, de son côté, regrettait « les deux buts de carnaval qu’on prend. J’avais dit qu’on devait gagner un des deux matchs qui nous restaient. Comme on a perdu celui-ci, on devra gagner contre Sart B. »