But: Toussaint (0-1, 59e)

Ils étaient à deux matchs de signer un incroyable exploit… mais les Elsautois de Didier Schmitz ont perdu ce dimanche les trois points qui devaient les placer en tête à un match de la fin de la saison. "Nous sommes tous terriblement déçus" commente dépité le technicien étoilé. "On a pourtant fait une superbe seconde mi-temps mais ça n’a jamais voulu rentrer. La chance qui nous a accompagnés cette saison nous a tourné le dos au plus mauvais moment." Cette défaite, elle enterre les espoirs elsautois d’empocher le titre que se disputeront donc la JSLiège et l’EJ Fléron dimanche prochain. "On a désormais 15 jours pour se relever de cette désillusion et se préparer pour le tour final" termine Didier Schmitz.

Bressoux 2 – Welkenraedt 7

Buts: Plom (0-1, 2e), Collard (0-2, 10e), Plom (0-3, 15e), Corman (0-4, 20e), Marnu (1-4, 30e), Corman (1-5, 40e), Launoy (1-6, 49e), Mazouze sur pen.(2-6, 55e), Corman (2-7, 80e)

Avec cette large victoire Welkenraedt a presque validé sa place au tour final. "Nous sommes tombés sur une équipe démobilisée" explique le coach welkenraedtois Greg Degotte. "On en a profité pour faire tourner mais c’est compliqué de vraiment mettre du rythme dans ce genre de matchs."

Baelen 0 – Richelle B 1

But: Thomas sur pen. (0-1, 64e)

"Je suis vraiment satisfait de la prestation de mes joueurs qui auraient mérité un point" juge le T1baelenois Christophe Sangiovanni qui prépare les barrages pour la descente en P4 que son équipe disputera dans deux semaines.